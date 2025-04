ロックユニット「B’z」が、6月27日公開される2D劇場版アニメーション「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」のために書き下ろした新曲「The IIIRD Eye」が、主題歌に決定したことが4日、発表された。この記事の写真を見る1996年公開の2D劇場版アニメーション「ルパン三世 DEAD OR ALIVE」以来、約30年ぶりの新作映画となる。本作の内容は、まだ明かされていないが、同日に公開されたティザー予告では、ルパン一味が地図にな