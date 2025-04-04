¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/04¡ÛKis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAimetoi¡Ê¥¨¥á¥È¥ï¡Ë¡×¤«¤é¡¢SECOND COLLECTION¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ£¥öÃ«¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡¢4·î4Æü¸áÁ°8»þ23Ê¬¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤òÅð»£¡©ÏÃÂê¤ÎTikTok¢¡Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡ÖAimetoi¡×SECOND COLLECTIONÅÐ¾ì2024Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò