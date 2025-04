BAND-MAIDが新曲「Ready to Rock」をリリース。ミュージックビデオも公開した。◆「Ready to Rock」MV新曲「Ready to Rock」は、TVアニメ『ロックは淑女(レディ)の嗜みでして』ののオープニングテーマ。BAND-MAIDメンバーはアニメ内の各キャラクターのモーションキャプチャーアクターも務めており、既に放送された第一話では早速KANAMI(G)とAKANE(Dr)のパフォーマンスを彷彿とさせるシーンが楽しめる。本日公開されたミュージ