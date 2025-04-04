NY³ô¼°3Æü¡ÊNY»þ´Ö11:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:09¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ40643.15¡Ê-1582.17-3.75%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯16583.91¡Ê-1017.14-5.78%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª34035¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-815-2.40%¡Ë ²¤½£³ô¼°3ÆüGMT15:09 ±ÑFT100 8457.23¡Ê-151.25-1.76%¡Ë ÆÈDAX 21686.14¡Ê-704.70-3.15%¡Ë Ê©CAC40 7594.71¡Ê-264.12-3.36%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.688¡Ê-0.171¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.006¡Ê-0.125¡Ë 30Ç¯ºÄ