Ì¡²è¡ØÌ¸¤Î¿¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Êºî¼Ô¡§¼Ä¸¶Àé³¨¡Ë¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢ËÜÆü4ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø»Ð·Ï¥×¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë5·î¹æ¤Ë¤ÆÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢ºÜºÆ³«¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÁ¯¤ä¤«¤Ê³¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¡ª¡ØÌ¸¤Î¿¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù13Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¥¤¥é¥¹¥È¡ØÌ¸¤Î¿¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ß¡¢¿´¤ÎÌÂµÜ¤ò×Ç×Ó¤¦¼Ô¤À¤±¤¬Ã©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖÌ¸¤Î¿¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ÙÇÛ¿Í¤ÈÆ³¤«¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬