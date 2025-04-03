¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯4·î3Æüµþ¥»¥éD¡Ëºå¿À¤Îº´Æ£µ±¤¬Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó1»à°ìÎÝ¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éDeNA¡¦ºäËÜ¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇµåÃÄÄÌ»»8499ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£