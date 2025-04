INABA/SALASが3月10日の愛知・Zepp Nagoya公演を皮切りに3月30日の神奈川・横浜BUNTAIまで、全国6ヵ所9公演の<TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->を開催した。同ツアーは、2020年に開催予定だったツアーが予期せぬコロナの影響で中止となり、それから5年の年月を経て、3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』リリース後に実施されたもの。また、ツアータイトルの<Never Goodbye Only Hello>には、「長年に渡り音楽活動を続ける