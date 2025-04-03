ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á1·î27Æü¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖAKB48¡×¤Î¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡Ê18¡Ë¤¬3Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥­¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢É½¸½¤ÎÃæ¿´¡×¶¶ËÜ¤Ï¡Ö4·î10Æü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öº£Æü¤«¤é¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä