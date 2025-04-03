2·î¤Þ¤Ç¤Ë6²ó¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢½¢¹Ò¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥ÈÄê´ü¹ÒÏ©¡ÊÂçÊ¬»Ô¡½ÂçÊ¬¶õ¹Á¡Ë¤Ç¡¢Á¥¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¿·¤¿¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤ò¿·Àß¤¹¤ì¤Ð½¢¹Ò¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÂçÊ¬¸©¤Ï3ÀÉ¤Î¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤òÌó42²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌÉÜÏÑ¤ò´Ñ¸÷¼þÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3ÀÉ¤È¤â¥È¥¤¥ì¤Ï¤Ê¤¤¡£Á¥ÇõÀßÈ÷µ¬Äø¤Ê¤É¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ò¹ÔÍ½Äê»þ´Ö¤¬30Ê¬°ÊÆâ¤Ê¤é¥È¥¤¥ìÀßÃÖ¤ÏÉÔÍ×¡£¤·¤«¤·¡¢³¤¤¬¹Ó¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È