¢¡£Ê£Å£Ò£ÁÃæÆü¡½µð¿Í¡Ê£³Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤¬£µ²ó£±»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¤¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¹¶·â¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¸«¤»¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÈÖ¤¬ÄËº¨¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¡£½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤âºÙÀî¤¬ÃæÈô¤Î¸å¡¢ÀÐÀî¹·¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¼´¤Ë²÷²»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£