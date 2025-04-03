¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Ê♡¡×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Î¶Ì°æ»í¿¥(29)=¼¯»ùÅç¸©¼ï»ÒÅçÀ¸¤Þ¤ì=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤ï¤¿¤·¤Ã¤ÆÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤êÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë²Ä°¦¤é¤·