¾­´ý¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ËºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©¤àÂè10´ü±Ã²¦Àï5ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤Ï3Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÎÁÄâ¡Ö¿À³Ú²È¡×¤Ç°ËÆ£¤ÎÀè¼ê¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢ºØÆ£¤¬110¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö½øÈ×¡¢¸å¼êÈÖ¤Ê¤¬¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê22¡Ë¡áÌ¾¿Í¤Ê¤É7´§¡á¤¬¡Ö1¶Ú¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿Æ§¤ß¹þ¤ß¤òºØÆ£¤¬¼Â¤é¤»¤¿¡£2018Ç¯ÅÙ²¦ºÂ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê2´üÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¡¢¸å¼êÈÖ¤«¤é¹¥È¯¿Ê¡£Âè2¶É¤Ï19Æü¡¢