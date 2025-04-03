°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤ÇÌ±²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤«¤é½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤Î±¦¸ª¤ËÆ°Ì®¤ËÃ£¤¹¤ë¿¼¤¤»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ìó30¥«½ê¤Î»É¤·½ý¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î½ý¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Î2³¬¤òÄ´¤Ù¤ëÁÜºº°÷¤é=2025Ç¯4·î1Æü¸á¸å3»þ39Ê¬¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÌÚÁ¾ÀîÄ®Ìç´Ö¡¢ÀîÀ¾¤á¤¤¤³»£±Æ»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹¾¸ý¿¿ÀèÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤È¹â¹»À¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²