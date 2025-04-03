ËÙÌ¤±ûÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ØºÇ¶á¤Î¹ØÆþÉÊ¾Ò²ð CHANEL¿·ºî¥Ð¥Ã¥° CELINE¡¢²¼Ãå¡¢¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡¢½Õ²ÆÉþetc...¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹ØÆþÉÊ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛËÙÌ¤±ûÆà¡Ö¹¥¤­¤¹¤®¤Æ¡×¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¢£¥ê¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥àÆ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªFEMMUE/¥Ç¥å¡¼¥¤¡¼ ¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë ¡Ê¥«¥á¥ê¥¢¡¦¥Ô¥ª¥Ë¡¼¡Ë ÀÇ¹þ2,860±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë