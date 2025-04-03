ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê41¡Ë¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÉ÷´Ö²È¡¢¸¼´Ø¤Î¾þ¤êÃª¡×¤È¡¢¼«Âð¸¼´Ø¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë¤ª¼Ì¿¿¡×¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼°¦¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Âð¸¼´Ø¤ò¸ø³«¤·¤¿É÷´Ö½Ó²ðÉ÷´Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Âç¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾¸À¡ÖIF YOU CAN DREAM ITYOU CAN DO IT¡×¤Èµ­¤µ¤ì