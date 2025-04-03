ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤¬¤­¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬Ì´¤È´õË¾¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ÎÎÞ¤ò³¨¶ñ¤Ë¡×ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¼ã¼Ô¤¬Ì´¤È´õË¾¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ"·Ý½Ñ²È¤ÎÍñ" ¤¿¤Á¤ÎÊúÉé¤Ï¡©¡Ê»³·Á¡Ë ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë³«³Ø¤·¡¢º£²ó¤Ç£³£³²óÌÜ¤ÎÆþ³Ø¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼°¤ÎÃæ¤ÇÃæ»³¥À¥¤¥¹¥±³ØÄ¹¤¬£¶£´£°¿Í¤Î¿·ÆþÀ¸¤ËÉ½¸½¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©