¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í¡Ê3Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡¢½é²ó¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ½é¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤ò146¥­¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è