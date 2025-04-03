¥±¥¤¥È¡¦¥¹¥Ú¡¼¥É ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯(kate spade new york)¤Î2025Ç¯½Õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë ¥Ú¥¿¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¼çÌò¤Î25Ç¯½Õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥±¥¤¥È¡¦¥¹¥Ú¡¼¥É ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î2025Ç¯½Õ¤Ï¡¢²ÄÎù¤Ëºé¤¯¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬¼çÌò¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢²Ö¤òÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ¾µ®ÀÐ¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¤È¡¢ßê¤á¤¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥­¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë ¥Ú¥¿¥ë ¥É¥í¥Ã¥× ¥Ô¥¢¥¹¡×¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤òÅº¤¨¡¢¼ª¸µ¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÍÉ