Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬2025Ç¯ºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤ò¹¹¿·¤Ç¤¹¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î24¡ó¤È¤¤¤¦´ØÀÇ¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¹â¤¤¿ô»ú¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬°­²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë°ì»þ1600±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ2025Ç¯ºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î3Ëü5000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤ËÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±ß¹â¤È¤Ê