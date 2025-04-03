人気ヒップホップ・アーティストのＺｅｅｂｒａが２日に５４歳の誕生日を迎え、娘との２ショットがアップされた。Ｚｅｅｂｒａを祝福したのは、モデルのｋａｎｏｎ。インスタグラムのストーリーズで「ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｄａｄｄｙ」とつづり、父と寄り添うレアな２ショットを掲載。「２０２０年、偶然Ｋｅｉｔｈでお揃いだった日の写真」と説明した。Ｋａｎｏｎの母はモデルの中林美和で、妹は９人組ガールズグ