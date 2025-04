by Gage Skidmoreアメリカのドナルド・トランプ大統領は2025年4月2日にホワイトハウスで演説し、相手国の関税率や非関税障壁を踏まえて自国の関税を引き上げる「相互関税」を導入すると発表しました。日本や中国、インド、ベトナムなどからの輸入品に対して大規模な関税が課せられ、ハイテク産業が大打撃を受けています。Apple leads a drop in tech stocks after Trump tariff announcementhttps://www.cnbc.com/2025/04/02/-appl