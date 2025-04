ニューラルネットワークのパフォーマンス評価を実施する業界コンソーシアムのMLCommonsが、さまざまなAIモデルの推論スループットを測定するベンチマークスイートの最新バージョンである「MLPerf Inference v5.0」を公開しました。MLCommons Releases New MLPerf Inference v5.0 Benchmark Results - MLCommonshttps://mlcommons.org/2025/04/mlperf-inference-v5-0-results/1/ We are excited to announce the latest MLCommons M