■原嘉孝をフォーカスした『Rock this Party』MVビハインドムービー 【動画】原嘉孝をフォーカスした『Rock this Party』MVビハインド timelesz公式Instagramが、原嘉孝をフォーカスした『Rock this Party』のミュージックビデオのビハインドムービーを公開した。 動画は、空と山と海をバックに、“HARA chabos!!”と手書きしたボードを持ってピースする原のシ