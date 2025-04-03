½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï3Æü¡¢Âè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾¸å¤ÎÆ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ç¤Ï¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤È²Ú´Ý¡Ê54¡Ë¤¬¾×·â¤ÎÅ¸³«¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡äÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤Îº£ºî¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×