°æ¾å¾°Ìï¡Êº¸¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤È£µ·î¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¢¥é¥à»á photo Morita Naoki/AFLO,Sugiura Daisuke "¥â¥ó¥¹¥¿¡¼"¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ÅÐ¾ì¤¬Ìó1¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬»º¤ó¤ÀºÇ¶¯²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï5·î4Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÆ±µé£²°Ì¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¿29ºÐ¡¿26¾¡¡§14KO¡¦£±ÇÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£°æ¾å¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î£´´§¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¤¬Ç®¤¯Ç³¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£