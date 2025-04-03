µð¿Í£²¡½£°ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬ÎíÉõ¾¡¤Á¡£°ì²ó¤Ë²¬ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢Ï»²ó¤Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¡£»³ºê¤Ï£·Ã¥»°¿¶¤Ç£¸²óÌµ¼ºÅÀ¡£ÃæÆü¤Ï»¶È¯£µ°ÂÂÇ¤ÇÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡£¡þÉáÃÊ¤Ï¿É¸ý¤Îµð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö½éÅÐÈÄ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Åê¤²¤¿¤é¡¢¤â¤¦£±£°£°ÅÀ¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¤¿¤¿¤¨¤ë²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£»³ºê¤¬£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢Á°Ìë¤Ëº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£°Â