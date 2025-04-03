¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ËÄÌ²á¤·¤¿!?Ä«¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤ÎCM¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢X¤Ç°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×(TBS)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö°ì¿§¼Ó±Ñ¤Î¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥ÈCM¡×¤À¤Ã¤¿¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤¾¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¡¢4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎCM¤ò²¿ÅÙ¤â°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÇ®