¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¡Ê£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢ÊÆ¹ñ£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÇòÀîÌ¤Æà¤ÈÉñ²Ú¤ÎÀËÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Éñ²Ú¤¬£±£¹Ê¬£³£¹ÉÃ¡¢¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£²¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£³¤³°¥Þ¥Ã¥È¤ËÄ©¤àÌÁÍ§¤ò¡¢Éñ²ÚÎ®¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÀÄ³ØÂçÂ´¶È¸å¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÇòÀî¡£ÆÀ°Õ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥¤