¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¡Øº»ÍåÒØ¼Ø¡Ù¤Ë¤Ê¤ó¤È¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤Î¡Øº»ÍåÒØ¼Ø?¡Ù¤¬¤½¤ÎºîÉÊ¤À¡£¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤¬½¸·ë¡ª ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º7¥¿¥¤¥È¥ë18¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£´¬¤­Ìá¤·¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¦¥»