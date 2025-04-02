無人車に乗り込む電力設備用ロボット犬。（３月１９日撮影、杭州＝新華社配信）【新華社杭州4月2日】中国送電大手、国家電網傘下で浙江省杭州市の電力供給を担う国網浙江省電力杭州供電がこのほど、電力設備検査用のロボット犬と無人巡回検査車を組み合わせた運用を開始した。同社から5キロ離れたサイエンスパーク「大華科技園」に無人車で到着したロボット犬は、機敏な動きで車から下りると、通路を横断し、階段を上り、配電室