¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Çº¸¥Ï¥ó¥É¥ë°®¤ê¡Ä2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Èþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¹âÍüº»Íå(28)¡£¡ÖÎý½¬¤ä±óÀ¬Ãæ¤Î°ÜÆ°¤òOutback¤È¶¦¤Ë²ó¤é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Çñ¥ÁÖ¤È¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö±¿Å¾»Ñ¥«¥Ã¥¤¥¤¡×¡Öº»Íå¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼(¹âÍüº»Íå¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@sara.takanashi¤è¤ê)(¹âÍüº»