森⼭直太朗-あの海に架かる虹を君は⾒たか〜バイバイ/THE FIRST TAKEサムネイル 森山直太朗が2日、「THE FIRST TAKE」に再登場。披露されるのは、2つの新曲「あの海に架かる虹を君は見たか」と「バイバイ」で、カントリーミュージックの一種であるブルーグラススタイルでメディア初披露となる。【動画】森山直太朗-あの海に架かる虹を君は見たか〜バイバイ/THE FIRST TAKE(4月2日22時プレミア公開)