[4.2 J1第8節](ニッパツ)※19:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 5 福森晃斗DF 16 伊藤槙人MF 4 ユーリ・ララMF 7 鈴木武蔵MF 8 山根永遠MF 34 小倉陽太MF 48 新保海鈴MF 76 山田康太FW 91 ルキアン控えGK 1 フェリペ・メギオラーロDF 3 鈴木準弥MF 6 駒井善成MF 17 新井瑞希MF 20 村田透馬MF 28 熊倉弘貴FW 9 櫻川ソロモンFW 18 森海渡FW 49 駒沢直哉監督四方田修