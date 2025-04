俳優のディーン・フジオカが、2日までにインスタグラムを更新。家族の仲睦まじい様子を“顔出し”ショットとともに公開し、ファンを喜ばせた。【別カット】ディーン・フジオカ、家族の幸せあふれる様子息子との3ショットも(4枚)ディーンが「Here is to commemorate… God bless our family」とつづり投稿したのは、妻と3人の子どもたちとの姿。旅を楽しむ様子が動画で収められている。ファンからは「かけがえのない時間