Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë2025¡×¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ3´§²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê36¡Ë¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÄºÅÀ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë°ÊÍè¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤Î»ý¤Ä3´§¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇÅÝ¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê38¡Ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£AÁÈ¤ÎµÜ¸¶¤Ï3·î29Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤ÇÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤Î»ý¤Ä3´§¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¡¢27Ê¬24ÉÃ¡¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇÔÀï¡£¡Ö