¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡Ý1 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê4·î1Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î2Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ëÉ×¿Í¤Î»Ñ¤â¡Ä¡È685Æü¤Ö¤ê¡ÉÅÐÈÄ¤Ç´¶¾ðÇúÈ¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¡¢±¦ÏÓ¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤¤¬685Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯ÅÐÈÄÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½é²ó¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¤Ï2019Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢21Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸