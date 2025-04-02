¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØËã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼BS10¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÙÁ°°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª²«¿§¤Î½Õ¥«¥é¡¼¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²¬ÅÄ¼Ó²Â²¬ÅÄ¤¬½é»²Àï¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ëã¿ýÂÐ¶ÉÈÖÁÈ¡ØËã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Japanext CUP¡Ù¤¬BS10ch°Ü¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸½¹Ô¤ÎËã¿ýÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¾Þ¶â³Û¤Ë¡£Ëã¿ý¤¬ËÜÅö