俳優で歌手のディーン・フジオカ(44)が1日、自身のインスタグラムを更新。“顔出し”家族ショットを披露した。【動画】「感無量」妻&3人の子どもと“顔出し”家族ショット公開のディーン・フジオカディーンは「Here is to commemorate… God bless our family(翻訳:ここで記念に... 私たちの家族に神のご加護を」とつづり、妻&長男&長女&次男と家族旅行を楽しむ動画をアップ。楽しそうな子どもたちや、太もものタトゥ