¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¤«¤é½µ´©¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬¡¢2011Ç¯11·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ëÂÐ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¡Ê·ë²Ì¤ÏÇð¤¬£´-£°¤Ç¾¡Íø¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Çð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤È¤È¤â¤Ëµ­¼ÔÀÊ¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¤Û¤é¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡¢Èà¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥â¥Î¤¬°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥×¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö