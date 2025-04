サザンオールスターズが、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』にまつわる音楽ランキングにおいて、なんと今日までで首位150冠超えの快挙を達成したことを発表した。サザンオールスターズが満を持してリリースした最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』は、全14曲、言葉とメロディーが緻密かつ丁寧に編み込まれ、サザンが47年の活動を経て辿り着いたポップスの極致ともい