『トップガン』(1986)『トップガン マーヴェリック』(2022)のアイスマン役や『バットマン フォーエヴァー』(1995)のバットマン役などで知られる米俳優のヴァル・キルマーが現地時間2025年4月1日、肺炎のため亡くなったことがわかった。 65歳だった。娘で女優のメルセデス・キルマーが米に明らかにした。 (C) 1986 By Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 米ロサンゼルス