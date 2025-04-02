2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ)¡¢23Æü(Æü)¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan 2025¡×¤¬Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅìÅ¸¼¨Åï¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¢¥º¸¤«¤é¡¢Èþ»³²ÃÎø¡¢°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Ë¥ì¥³TV¡×¡ÊMC:°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢Èþ»³²ÃÎø¡Ë¸ø³«¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤òÅ°Äì¥ê¥Ý¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤Ë¥ì¥³TV¡×¸ø³«¼ýÏ¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÚAnimeJapan 2025¡Û¡Ö¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÌÌÇò