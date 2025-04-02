¥¿¥ì¥ó¥ÈÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê75¡Ë¤¬2Æü¡¢3·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¦¶µ·±¤ò¡Ö¥«¥ó¥Ú¡×¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ¥µ¥ó¡ªÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÇÆÍÁ³¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤­¤ì¤º¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥«¥ó¥Ú¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Óº£ÀÎÊª¸ì¡×¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤É¤ó¤É¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡£²ÎÈÖ