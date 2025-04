近年のAIは研究が進み、人間と遜色ないほどの精度でリアルタイムの会話をすることが可能です。しかし、人間とAIの思考には大きな隔たりがあることを、アムステルダム大学などの研究チームが発見しました。Evaluating the Robustness of Analogical Reasoning in GPT Models(PDFファイル)https://openreview.net/pdf?id=t5cy5v9wphScientists discover major differences in how humans and AI 'think' - and the implications coul