¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¾¾ÅÄ¿¿¼Â¡Ê£²£³¡á°¦ÃÎ¡Ë¸åÊÔ¡Û¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¾¡Î¨£±ÅÀÂæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£³¡¦£µ£¶¡Ê£±Æü¸½ºß¡Ë¾¾ÅÄº£¤Þ¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿å¿Àº×¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤Î¤È¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¾¾ÅÄÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï°®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ïº¹¤·¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¸À¤¦¤Èº£¤Ï£±Ãå¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤«£²¥³¡¼¥¹¤«