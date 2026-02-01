ジュエリーブランド「ケイウノ」が展開する『スター・ウォーズ』コレクションに、「反乱軍」「帝国軍」「ジェダイ・オーダー」のエンブレムネックレスが登場。いぶし加工で仕上げたシルバー素材でエンブレムが表現された、カジュアルに愛用できるアクセサリーです！ ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「エンブレムネックレス」 価格：各24,200円(税込)※『STAR WARS』専用のボックスに入れてお渡し