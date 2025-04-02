¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤¬»ÈÍÑ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡£¤½¤Î·Á¾õ¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÄ§Åª¤À¡£(C)Getty ImagesËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡£¤³¤Î3»î¹ç¤Ç15ËÜÎÝÂÇ¡¢36ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄÌ¾ï¤è¤ê¤âËÄ¤é¤à¿Ä¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö²þÂ¤¥Ð¥Ã¥È¡×¤ò¸«¤ëµûÍë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥é¥Ù¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤¬ºÇ¤â