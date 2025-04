【Den of Wolves】 発売日:未定 価格:未定 近未来のSF世界で、情報や資金を盗みだす。そんな協力型のFPSが、現在開発中の「Den of Wolves」だ。 「Den of Wolves」は、スウェーデンの「10 Chambers」が開発するオンライン協力FPS。プレーヤーは犯罪企業家となり、他社の極秘のプロトタイプを盗んだり、重要人物の暗殺を実行する。 プラットフォ}