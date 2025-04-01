¸½ºß¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï17ºÐ¤ÎFW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï18ºÐ¤ÎDF¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤â¼çÎÏ¤À¡£¥ä¥Þ¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïºò²Æ¤ÎEURO2024À©ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Âå¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¼ÂÎÏ¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¥ä¥Þ¥ë¤Î¾×·â¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤¬¡¢²áµî¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó±Ñ¡ØGIVE ME SPORT¡Ù¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼TOP15¡Ù¤Ê¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤