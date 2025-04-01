ノースウェスタン大学の化学者チームが、空気中の水分を利用してプラスチック廃棄物を分解する新しいシンプルな方法を開発しました。Thermodynamically leveraged solventless aerobic deconstruction of polyethylene-terephthalate plastics over a single-site molybdenum-dioxo catalyst - Green Chemistry (RSC Publishing)https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/gc/d4gc05916fScientists break down plastic
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